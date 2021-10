O Facebook anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a um acordo com alguns jornais franceses, para lhes pagar "direitos conexos". Este anúncio acontece apenas alguns meses depois da Google ter anunciado um acordo semelhante.

Este "acordo de licenciamento" prevê que o "Facebook obtenha e remunere licenças para direitos conexos". O gigante tecnológico já fechou acordos com os jornais Le Monde, Le Figaro, Alliance de la Presse e Les Echos.

No entanto, a rede social não divulgou detalhes sobre o valor da remuneração, nem o método do cálculo.

