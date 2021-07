Um homem grávido, caras de surpresa e apertos de mãos estão entre os novos 100 emojis que irão ser lançados em todo o mundo ainda este ano.

De acordo com a Emojipedia, o lançamento do Emoji 14.0 está agendado para setembro deste ano. No entanto, o lançamento completo só está previsto para o final 2021 ou início de 2022.

🥳 For #WorldEmojiDay which draft emoji candidate are you most looking forward to? 🗳️ Vote now: https://t.co/r13ggFy0gq pic.twitter.com/BaUtTyZgux — Emojipedia 📅 (@Emojipedia) July 15, 2021

Entre todos os emojis, o do homem grávido é o que está a gerar mais controvérsia. Contudo, este emoji pode ter mais interpretações: pode significar que alguém está com "barriga de cerveja", que está muito cheio de uma refeição, ou que o homem vai ser pai.

Fonte: Twitter @Emojipedia

Entre os emojis que representam expressões faciais vamos ter a cara de "estou derretido", "isto é tão assustador que não consigo ver", "eu não acabei de ver isto", ou de "tens a certeza de que queres fazer isso?". Os nomes oficiais dos emojis podem ser consultados no site na Emojipedia.

Haverá também um ninho com ovos, mãos com várias cores de pele e formatos, um escorrega, um cartão de identificação, bolas de sabão, entre muitos outros.

Na quinta-feira, o Facebook revelou quais os emojis preferidos dos portugueses. O emoji mais usado é o emoji a enviar um beijo ,seguindo-se do emoji com um coração vermelho, do emoji de agradecimento/reza e do emoji de bolo de aniversário.

Com a pandemia, tem aumentado o uso de emojis com máscara, o símbolo de micróbio e de vacina.

O Facebook anunciou ainda o lançamento de Soundmojis, uma nova forma de enviar clips de som no Messenger. Sons como bater palmas, grilos a cantar ou tocar bateria vão estar disponíveis.