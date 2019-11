O Instagram sem gostos já chegou a Portugal. Ou melhor, a alguns utilizadores de Portugal. Depois de ter testado a medida num número limitado de países, a plataforma alargou-a agora a todo o mundo. Mas apenas algumas contas selecionadas fazem parte da iniciativa.

A rede social anunciou esta sexta-feira que alargou o teste a todos os países. Quem fizer parte do teste não vai ver o número de gosto ou de visualizações dos outros utilizadores, vai ver apenas os seus.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2