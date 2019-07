Ivanka Trump meteu-se numa conversa entre vários líderes mundiais e a Internet não perdoou. O momento, registado em vídeo, tornou-se viral no fim de semana e deu azo a muitas paródias. Entre as brincadeiras dos internautas, há uma que se destaca: uma série de montagens que coloca a filha de Donald Trump em grandes momentos da História, ao lado de figuras como Martin Luther King, Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Estaline.

O vídeo foi partilhado pela presidência francesa nas redes sociais e mostra uma conversa entre a primeira-ministra britânica demissonária, Theresa May, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, durante a cimeira do G20, que decorreu em Osaka, no Japão.

Entre estes líderes mundiais está Ivanka Trump e o que acontece a um dado momento foi considerado, por muitos, constrangedor: a filha do presidente norte-americano mete-se na conversa e Lagarde parece lançar-lhe um olhar de reprovação.

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e os comentários e as piadas não se fizeram esperar.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ