O Facebook tem um novo logotipo. A nova identidade visual do Facebook mostra o nome da empresa com uma tipografia personalizada, em letras maiúsculas e com um maior espaçamento entre caractereres.

A plataforma apresentou o novo logotipo esta segunda-feira.

O novo logotipo não será usado na rede social, que mantém o nome em letras minúsculas sobre fundo azul, mas noutras aplicações como o WhatsApp, o Instagram ou o Messenger.

O objetivo é tornar claro ao utilizador que todos estes serviços pertencem à empresa criada por Mark Zuckerberg.