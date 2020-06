Dezenas de utilizadores de smartphones com o sistema Android estão a alertar, nas redes sociais, que o uso de uma fotografia como papel de parede está a causar um ‘bug’ nos seus aparelhos.

A fotografia em causa é a de um lago com nuvens, com um pôr do sol em pano de fundo e árvores.

Entre as marcas mais afetadas estão os telemóveis da marca Samsung e Google.

O problema em causa está a fazer com que os ecrãs dos telemóveis se liguem e desliguem de forma contínua. Nalguns casos, várias pessoas relataram que tiveram de devolver o aparelho ao fabricante para que o problema seja resolvido.

Entretanto, a Samsung afirmou que vai lançar um ‘upgrade’ do seu novo aparelho no dia 11 de junho, de forma a lidar com este problema.

No Twitter, um utilizador alertou para o problema. A publicação recebeu dezenas de reações e várias pessoas referiram ter tido o mesmo problema.

"Alerta: nunca use esta fotografia como papel de parede, especialmente quem tem smartphones Samsung! A foto vai fazer com que o seu telemóvel deixe de funcionar! Não tente! Se alguém lhe enviar esta fotografia, por favor ignore-a", pode ler-se na publicação.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL