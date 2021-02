Na TVI24 prezamos a proximidade com os nossos leitores e espectadores. Nesse sentido, dia após dia, procuramos informá-lo da melhor e mais imediata forma possível, nas mais diversas plataformas.

O instagram, pela atual relevância social que assume, tornou-se numa plataforma de consumo informativo e, por isso, na TVI24, com todo o rigor que nos caracteriza, abraçámos essa comunidade... e recebemos o abraço de volta.

A página de instagram da TVI24 ultrapassou esta semana a marca dos 200 mil seguidores.

Mais de 200 mil pessoas acompanham, diariamente, o que se passa no país e no mundo através de imagens e vídeos, e interagem, fomentando a discussão crítica da atualidade, através dos comentários.

No momento em que atingimos este marco, olhamos também para as outras redes sociais em que marcamos presença.

No facebook, reunimos mais de um milhão e 200 mil seguidores, sendo que no twitter @tvi24pt já ultrapassámos os 268 mil. No YouTube, a nossa comunidade já vai além dos 116 mil subscritores.