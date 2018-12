A comissão parlamentar britânica de Digital, Media e Desporto divulgou 250 documentos confidenciais do Facebook, segundo os quais, a empresa que gere a mais popular rede social do mundo terá facultado acesso preferencial a dados privados dos seus utilizadores a operadores como a Netflix, o Airbnb e a Lyft, uma empresa similar à plataforma de transportes Uber.

Os documentos revelados pela comissão de parlamentares britânicos incluem trocas de e-mails entre executivos da empresa e, segundo escreve o jornal norte-americano The New York Times, lançam luz sobre o funcionamento interno do Facebook entre 2012 a 2015, período de enorme popularidade e crescimento da rede social.

We need a more public debate about the rights of social media users and the smaller businesses who are required to work with the tech giants. I hope that our committee investigation can stand up for them.https://t.co/GRtQ5oMdvn

— Damian Collins (@DamianCollins) 5 de dezembro de 2018