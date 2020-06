A Amazon vai implementar uma moratória de um ano na utilização do software de inteligência artificial Rekognition por parte da polícia. A decisão surge depois de a empresa ter sido ligada aos abusos por parte das forças de segurança, na sequência dos protestos desencadeados pela morte de George Floyd.

Recentemente, a Amazon deixou claro que apoia o movimento "Black Lives Matter", mas isso não impediu o coro de críticas à comercialização do produto, com várias pessoas a manifestarem-se contra a empresa nas redes sociais.

Esta não é a primeira polémica com o Rekognition. Logo quando foi lançado, surgiram várias conotações entre o software a o desrespeito pelos direitos humanos. Vários grupos afirmaram que a ferramenta era "um poderoso sistema de vigilância" que "viola regras e tem como alvo as comunidades de cor".

A polémica também já chegou à tecnológica IBM, que também decidiu suspender a comercialização de tecnologia do género. Quem não ficou indiferente foi a congressita democrata, Alexandria Ocasio-Cortez, que apelidou o reconhecimento facial como uma ferramenta "horrorosa, ineficaz e que aumenta a caraterização racial".

Shout out to @IBM for halting dev on technology shown to harm society.



Facial recognition is a horrifying, inaccurate tool that fuels racial profiling + mass surveillance. It regularly falsely ID’s Black + Brown people as criminal.

It shouldn’t be anywhere near law enforcement. https://t.co/SOU670yRVc