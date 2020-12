A SpaceX de Elon Musk enviou para o Espaço uma amostra de Remdesivir, usado no tratamento da covid-19 e precisamente o primeiro a ser aprovado para o tratamento da doença pelo Food and Drug Administration (FDA), o regulador do medicamento nos Estados Unidos.

O medicamento, enviado juntamente com uma carga de três quilos de outros itens, seguiu este domingo para a Estação Espacial Internacional. Uma vez lá, vão ser feitas tentativas para se entender melhor o funcionamento do medicamento, nomeadamente um dos seus principais princípios ativos, a ciclodextrina, procurando assim melhorar a eficiência do medicamento.

Será a primeira vez que um tratamento contra a covid-19 será estudado pelos astronautas da Estação Espacial Internacional.

Apesar de estar a ser usado no tratamento da doença e ter sido aprovado pelo FDA, o antiviral Remdesivir não apresentou eficácia contra a doença, num estudo levado a cabo pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Mas, segundo o regulador americano, o Remdesivir, alegamente usado também no tratamento de Donald Trump, encurtou o tempo de recuperação de alguns doentes.

Há mais de 20 anos que a Estação Espacial Internacional faz pesquisas científicas em órbitra. Descobertas e avanços nas áreas da medicina, engenharia e agricultura já foram levadas a cabo. Agora, as missões espaciais podem também ajudar na luta contra a pandemia do vírus SARS-Cov-2.