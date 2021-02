Numa altura em que estamos cada vez mais isolados e fechados em casa, consequência direta da pandemia que vivemos, o contacto através da internet tornou-se diário e essencial. Passamos a comunicar ainda mais através de ecrãs, aplicações e redes sociais. O teletrabalho tornou-se rotina e a telescola é, cada vez mais, a nova realidade.

Neste cenário, altamente tecnológico, o cibercrime ganha todos os dias mais espaço para atuar e os casos de partilha online de conteúdos íntimos não consentidos estão a aumentar.

“Nós recebemos diariamente mensagens de vítimas. O que mais me preocupou foi mesmo as idades porque eram quase todas menores de idade", conta Inês Marinho, uma das fundadoras do #MovimentoNãoPartilhes.