Uma empresa de robótica norte-americana criou um robô que faz ginástica. Esta é mais uma invenção da Boston Dynamics, empresa de engenharia que foi adquirida pela Google em 2017.

O novo aparelho, o Atlas, é um robô que é capaz de fazer todo o tipo de exercícios, desde o pino à cambalhota, rompendo com a conceção de que este tipo de aparelhos é pouco móvel.

O Atlas surge numa linha de várias inovações da empresa, que já antes tinha lançado o modelo BigDog, um robô que se assemelha a um cão e que anda, corre e carrega grandes pesos.

Já depois do BigDog, surgiu a versão Cheetah, um robô equipado com pernas e que era o mais rápido do mundo, deslocando-se a cerca de 46 quilómetros por hora.