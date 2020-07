Chamam-se Fluffy e Spot e são dois robots de quatro pernas da Boston Dynamics que estão agora numa das fábricas da Ford, no Michigan, Estados Unidos, para ajudar à sua remodelação.

Os robots estão equipados com cinco câmaras, capazes de capturar imagens das instalações da fábrica em 360 graus, com a vantagem de subirem e descerem escadas.

Ao fazer uso destes robots, a empresa poupa tempo e dinheiro.

“Costumávamos usar um tripé e teríamos de andar por todas as instalações, parando em diferentes localizações, cinco minutos de cada vez à espera que o laser terminasse o scan. Analisar uma fábrica demoraria duas semanas. Com a ajuda do Fluffy, conseguimos fazê-lo em metade do tempo”, sublinhou o gestor de engenharia digital da Ford, Mark Goderis.