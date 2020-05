A farmacêutica suíça Roche apresentou, nesta segunda-feira, um novo teste serológico com alto grau de sensibilidade e especificidade para a deteção de anticorpos em pessoas que possam ter sido infetadas com o novo coronavírus.

O presidente da empresa, Christoph Franz, destacou, em conferência de imprensa, a “sensibilidade e especificidade extraordinariamente elevadas” – 100% e 99,81%, respetivamente e o “novo nível qualitativo” que este teste pode trazer aos estudos de medição da imunidade da população ao SARS-CoV-2 e a ajuda à “reabertura não só da economia, mas também da sociedade”.

A importância do novo teste foi também enaltecida pelo ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, que o considerou “um passo importante” no combate à pandemia de Covid-19. Ainda este mês estarão disponíveis três milhões de unidades, mas prevê-se o aumento posterior da capacidade de teste para cinco milhões por mês, com o ministro a realçar a visão global que essa dimensão permite ter da disseminação do novo coronavírus na Alemanha.

Jens Spahn assegurou a disponibilização do teste a toda a população a um custo acessível e a definição de casos de cobertura pelo sistema nacional de saúde, vincando que, assim que existirem resultados conclusivos sobre o grau de imunidade após a infeção, este novo teste vai fazer “a diferença” ao nível dos conhecimentos e das medidas a adotar.

A Alemanha, o sexto país com mais casos de Covid-19 no mundo, voltou a registar nas últimas 24 horas menos de uma centena de mortes (43), totalizando 6.692, com 163.175 casos registados, segundo dados oficiais.

De acordo com os dados oficiais do Instituto Robert Koch (RKI), foi o terceiro dia consecutivo abaixo da centena de vítimas mortais e o menor aumento diário desde março. O RKI revela ainda que são agora 132.700 as pessoas que recuperaram da Covid-19, uma subida de cerca de 2.200 nas últimas 24 horas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.