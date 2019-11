Um grupo de cientistas russos descobriu um cadáver canino com 18 mil anos perto da região de Yakutsk, na Sibéria.

Os investigadores estão agora a tentar perceber se se trata de um lobo ou do cão mais antigo de sempre.

Here is another amazing find from the Belaya Gora site!



Radiocarbon dating says it 18,000 years old.

Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found?

We are hoping to answer this by sequencing it's genome (it has 43% endogenous DNA).

