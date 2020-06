Uma gigantesca nuvem opaca está, há dias, a encobrir parte do Oceano Atlântico. Nas imagens captadas por satélite, as tradicionais cores azul e branca do planeta Terra estão a dar lugar a uma mancha acastanhada.

De acordo com a BBC, alguns especialistas estão a chamar-lhe “nuvem de poeira Godzilla”, tratando-se de um fenómeno recorrente a cada ano, mas que parece ter-se intensificado em 2020.

A mancha é um sinal de que uma nuvem de ar do deserto do Saara – uma massa de ar muito seca – está a mover-se em direção ao continente americano.

A massa de ar seco carregada de partículas de areia forma-se sobre o deserto do Saara no final da primavera e no verão e, no começo do outono, no Hemisfério Norte, e geralmente desloca-se em direção a Oeste sobre o Atlântico, a cada três ou cinco dias.

Quando ocorre, costuma ser de curta duração, não superior a uma semana. No entanto, a ocorrência de ventos fracos em certas alturas do ano tornam-na mais propensa a cruzar o Atlântico e a percorrer mais de dez mil quilómetros.

Today's view of a large Saharan dust plume.

Watch in near-realtime: https://t.co/mtWrgxAxqY. pic.twitter.com/aq4Ozto4Ng — CIRA (@CIRA_CSU) June 19, 2020

Nas Caraíbas, os efeitos já estão a ser sentidos. Alguns países já estão a emitir recomendações aos cidadãos, como o uso de máscara. A prática de exercício físico ao ar livre também está a ser desaconselhada, dada a alta concentração de partículas de pó no ar.

Também foram emitidos alertas à navegação. Os navios de passageiros e carga foram alertados sobre a fraca visibilidade.

Fenómeno foi observado há uma semana

De acordo com a BBC Brasil, este fenómeno começou a ser observado numa zona do oeste de África há uma semana e agora já percorreu mais de cinco mil quilómetros pelo mar até às Caraíbas, passando em terra por várias zonas do continente americano, como a Venezuela.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) prevê que a mancha de poeiras do Saara continuará a mover-se e chegará a atingir áreas do norte da América do Sul, América Central e da Costa do Golfo dos Estados Unidos nos próximos dias.

Até agora, vários países já registaram a presença deste fenómeno e vários utilizadores já publicaram nas redes sociais imagens do sucedido.