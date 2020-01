O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) implantou esta terça-feira um dispositivo médico "inovador" que, ao registar informação sobre dados cerebrais de doentes com Parkinson, "abre a possibilidade de o tratamento ser mais adaptado" ao estado clínico do doente.

A ideia base é ver se somos capazes de evoluir do tratamento da doença para o tratamento do doente", afirmou Rui Vaz, diretor do serviço de Neurocirurgia do CHUSJ e responsável pela equipa que fez, esta manhã, o implante do dispositivo médico "inovador".