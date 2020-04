A falta de contacto humano é uma das grandes consequências dos tempos que vivemos. O confinamento a que nos obrigamos, como medida de contenção do novo coronavírus, faz com que fiquemos fisicamente longe de muitas das pessoas de quem gostamos. Mas o convívio é algo inerente ao ser humano, que encontra sempre novas formas de confraternizar.

Seja por necessidade ou por lazer, muitas pessoas descobriram durante a quarentena a plataforma Zoom. Através de dispositivos móveis ou do computador, é possível fazer chamadas de vídeo, e a ferramenta torna-se especialmente útil para quem está em teletrabalho. Com efeito, profissões como professores ou explicadores têm utilizado este meio, até porque existe a possibilidade de apresentar vários documentos, nomeadamente ficheiros de Power Point.

Mas, quando está online, a privacidade e a segurança dos seus dados também devem ser tidos em conta. A experiência de muitos utilizadores um pouco por todo o mundo refere a falha de algumas definições que acautelem esta situação.

Primeiro que tudo, tenha em mente que, de forma genérica, a plataforma Zoom é segura, até porque muitas das conversas se destinam a assuntos que não revelem dados particularmente comprometedores. Ainda assim, se o propósito da utilização for mais sensível, deve ter em conta que tem havido muitas críticas de especialistas em relação à criptografia da ferramenta, como revela o site Wired, especializado em questões de tecnologia.

Para tornar o Zoom mais seguro, existem algumas coisas que pode fazer para precaver a privacidade.

Cuidado com o ID

Todas as salas de conversação da plataforma são baseadas em nove números que representam a identificação da reunião (ID). Se esse número for tornado público ou for encontrado durante uma pesquisa online, piratas informáticos podem intrometer-se nas conversas e provocar instabilidade, minando também a privacidade das pessoas presentes no grupo.

De forma a evitar isto deve, primeiro que tudo, ter cuidado com quem partilha o seu ID. Por exemplo, pode evitar partilhar ese número nas redes sociais. Lembre-se também que todos os seus contactos adicionados ao Zoom vão poder ter acesso a esse mesmo ID, e, como tal, vão ser capazes de encontrar qualquer conversação em que esteja inserido.

Para se salvaguardar, pode optar por não utilizar o seu ID pessoal, selecionando a opção de gerar um ID aleatório para aquela reunião em específico.

Pode ainda "trancar" a conversação onde está inserido, certificando-se de que os outros participantes necessitam de uma password de acesso. Essa mesma password deve ser partilhada com o máximo cuidado.

Outra opção é ativar a Sala de Espera, onde os participantes são colocados em espera até que decida dar-lhes a aprovação para se juntarem.

Anfitrião prevenido

Mesmo tomando todas as precauções indicadas acima, existe sempre a possibilidade de entrarem utilizadores indesejados, ou até de os outros participantes terem más intenções. Como anfitrião da conversação, existem algumas possibilidades para fazer face a esta situação.

Para começar, pode restringir o ecrã de partilha. Nas definições do Zoom, através da web, pode ir à zona de Em Reunião, onde vair aparecer um Ecrã de Partilha, onde pode impedir que a partilha seja feita por alguém que não o utilizador.

Outra coisa que pode fazer é "trancar" a reunião em que está assim que todos os utilizadores convidados se tiverem juntado. Pode sempre certificar-se que não chega mais nenhum convidado indesejado.