Aquele que se acredita ser o animal mais comprido do mundo foi documentado nos desfiladeiros submarinos de Ningaloo, no Oceano Índico. Este sifonóforo, da classe dos invertebrados marinhos, foi descoberto a 610 metros de profundidade.

Os especialistas acreditam que este é o animal com o maior comprimento alguma vez captado.

A criatura gigante tem características gelatinosas e possui tentáculos, segundo contam os cientistas nas imagens partilhadas durante esta expedição que teve um mês de duração e aconteceu na costa da Austrália.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S