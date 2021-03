A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou esta quarta-feira que as vacinas chinesas da Sinopharm e da Sinovac são eficazes contra a covid-19. Segundo a organização, os níveis de eficácia vão de encontro às exigências feitas.

Assim, o Grupo Estratégico de Aconselhamento Estratégico da OMS (SAGE, na sigla original) espera poder recomendar as vacinas em abril, segundo o diretor do programa, Alejandro Cravioto.

A informação partilhada pelas empresas na reunião com o SAGE indica claramente que os níveis de eficácia são compatíveis com as exigências da OMS", referiu, citado pela agência Reuters.