Desde que inventou a World Wide Web, em 1989, Sir Tim Berners-Lee viu o seu projeto crescer e tornar-se num dos grandes motores para o progresso social e económico da História. Mas uma parte crucial da Web não correu como planeado: o uso dos dados.

Como é que chegámos aqui? Durante muito tempo correu bem", começou por questionar o "pai" da web, admitindo que, se pudesse voltar atrás, aproveitaria para corrigir alguns problemas em que não pensou na altura.

Mas Sir Tim Berners-Lee acredita que o problema dos dados tem solução: o Solid, um projeto de descentralização da web que reconfigura a forma como os dados são partilhados, protegendo-os na sua própria cápsula.

Esta cápsula dá aos utilizadores o controlo completo dos seus dados, incluindo mantê-los fora do alcance de outras pessoas ou até partilhá-los com amigos e familiares.

Ao lado de John Bruce, CEO e co-fundador da Inrupt, demonstrou como os governos e as empresas já estão a mobilizar em torno do potencial da nova tecnologia da empresa, criada especialmente para lidar com dados de uma forma aberta e transparente através do programa Solid.

Juntos, instaram os líderes mundiais a colaborar na construção das bases da próxima era de prosperidade socio-económica na internet.