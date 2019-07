Depois da Google, sabe-se agora que a Apple também paga a pessoas para ouvirem conversas privadas dos clientes, em vários idiomas, entre eles o alemão e o francês. A notícia foi amplamente divulgada em Espanha, e a empresa norte-americana já confirmou os factos.

Em declarações ao El País, a Apple assegura que só o faz para melhorar o rendimento da Siri, a assistente pessoal da marca.

Estes áudios não se relacionam, em momento algum, com os usuários. São ouvidos e analisados para melhorar o que a máquina entende, para perceber sotaques e diferentes formas de falar”, afirmaram fontes ligadas à empresa.

As gravações são ouvidas por uma empresa subcontratada, à imagem do que acontece com a Google. Apesar de tudo, a Apple garante que as gravações são pessoais e remeteu a questão para a sua política de privacidade.

Todos os produtos e serviços da Apple estão desenhados para manter a informação pessoal a salvo. Só o usuário decide o que partilha e com quem”, reforçou a marca.

O El País contactou alguns dos trabalhadores deste serviço, que assumem conseguir aceder a algumas gravações mais privadas.

Já cheguei a ouvir duas vezes pessoas a ter sexo. Às vezes começa a gravação por acidente e [as pessoas] não dão por isso”, recorda um dos trabalhadores.

Os funcionários garantem que todas as gravações escutadas se iniciaram com o comando da Siri, ainda que alguns erros de sistema possam acionar o microfone sem que isso seja solicitado. Os empregados confirmam que a ideia passa, sobretudo, por testar a qualidade de som dos serviços.