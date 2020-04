As cidades ficaram desertas, o trânsito diminuiu e a poluição caiu a pique. Estes são alguns dos efeitos visíveis do novo coronavírus e das medidas de confinamento decretadas pelos diferentes países. Mas há outro fenómeno que também resultou desta pandemia de Covid-19 e que não é percetível a olho nu: a Terra está a tremer menos.

Os sismólogos têm constatado que, por causa do isolamento social, há muito menos ruído sísmico, isto é, há menos vibrações na crosta terrestre, o que, por sua vez, faz com que esta se mova menos.

Isto acontece porque essas vibrações da crosta terrestre são geradas pelos movimentos de transportes e de pessoas no dia a dia. Na ausência ou na diminuição destas dinâmicas, devido ao isolamento social, as vibrações são também reduzidas.

O Real Observatório da Bélgica, em Bruxelas, foi o primeiro organismo a pôr em evidência este fenómeno. Dados do Observatório indicam que o ruído sísmico em Bruxelas caiu entre 30 a 50% desde que foram implementadas medidas de isolamento social, em meados de março.

Thomas Lecocq, um dos investigadores do Observatório, explicou, em declarações à CNN, que esta diminuição do ruído sísmico está ao nível do que acontece por exemplo no Natal. Só que, agora, está a ocorrer de forma prolongada.

Update for Brussels (Station BE.UCCS): The background level remains low and stable (~-33%). We've added more time to the plot so last weeks are more in context. #StayHomeBelgium #StayAtHome #StayHome @CrisiscenterBE pic.twitter.com/bRSPeuxNcG — Seismologie.be (@Seismologie_be) March 27, 2020

O que aconteceu na Bélgica verifica-se um pouco por todo o mundo.

Em Londres, a investigadora Paula Koelemeijer partilhou um gráfico que mostra como o ruído sísmico diminuiu desde que houve o fecho de escolas e o encerramento de outros espaços públicos.

How the seismic noise on our little @raspishake seismometer running in West London (Twickenham) has been affected by the #covid19UK lockdown. This is a month of data for station R091F. The average noise levels are down reflecting fewer trains, buses and cars. pic.twitter.com/WmJLmAO18k — Paula Koelemeijer (@seismo_koel) March 31, 2020

Também o sismólogo Stephen Hicks divulgou dados do British Geological Survey que mostram o impacto do menor tráfego de veículos numa estrada que liga Londres ao País de Gales.

The #covid19UK lockdown as seen by a seismometer. This week has seen a reduction in average daytime background seismic noise level (purple line). Data is from @BGSseismology station SWN1 located close to the M4 motorway, so this probably reflects less traffic out on the roads. pic.twitter.com/uNhtKmeCdf — Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) March 26, 2020

Já nos Estados Unidos, em Los Angeles, Celeste Labedz, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, revelou como a atividade sísmica na cidade sofreu uma redução acentuada.

A diminuição do ruído sísmico permite que os sismólogos consigam detetar pequenos terramotos e outros eventos sísmicos que, com as vibrações da crosta terrestre, não seriam registados.