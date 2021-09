De olhos postos num mundo mais verde, o Grupo Media Capital acaba de lançar um novo projeto digital: a Away, uma plataforma dedicada a incentivar um estilo de vida mais saudável e sustentável.

A TVI esteve à conversa com Paulo Passarinho, coordenador editorial da área da Mobilidade do Grupo Media Capital, no dia da abertura de uma das maiores feiras de mobilidade em Munique, onde as grandes marcas automóveis mostram o que melhor se faz em termos de mobilidade sustentável.

Passarinho diz que a plataforma, disponível em https://away.iol.pt/, quer responder à necessidade da procura das pessoas por tudo aquilo que "está a acontecer na transformação das cidades".

A Away nasce para divulgar aquilo que está a acontecer na transformação das cidades, para que as pessoas possam viver e possam partilhar o seu espaço, conjuntamente com todas as formas de mobilidade, mas ao mesmo tempo, terem espaço e tempo para elas próprias", afirma o coordenador do projeto.

Prometendo dar a conhecer todas as novas formas de mobilidade, a Away vem mostrar que há novas formas de mobilidade, aliadas à sustentabilidade e à eficiência energética. E já não são só o futuro. O Grupo Media Capital, mostra que são o presente.

A Away foca-se num estilo de vida mais saudável e sustentável. Vai trazer-nos as novidades do setor em termos de mobilidade, novas rotas de evasão: caminhos e espaços para as pessoas serão temas chaves", afirma o Grupo Media Capital em nota divulgada esta terça-feira.

O mesmo comunicado sublinha que o projeto terá como prioritário a "tecnologia digital, a mobilidade como um serviço e as novas pesquisas energéticas mais limpas e sustentáveis".