Chegou a Marte na quinta-feira, e agora divulga as primeiras imagens a cores do Planeta Vermelho. A Sonda Perseverance, da agência espacial norte-americana NASA, continua o caminho de descoberta.

Através da conta oficial do Twitter, a sonda vai atualizando os internautas sobre o seu percurso. Começou por dar uma fotografia mais geral, onde se vê "um horizonte aberto, com tanto por explorar".

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04