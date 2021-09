Os quatro turistas espaciais norte-americanos transportados pela empresa privada SpaceX regressaram à terra, com uma amaragem no Atlântico na costa da Florida depois de três dias em órbita.

A amaragem da cápsula Dragon, que desceu suspensa de quatro paraquedas, aconteceu à hora prevista, pouco depois das 19:00 de sábado na costa leste dos Estados Unidos (00:00 deste domingo em Lisboa), e foi transmitida em direto pela SpaceX.

O multimilionário Jared Isaacman, de 38 anos, que fretou o "cruzeiro espacial" e comandou a missão; Hayley Arceneaux, de 29 anos, uma sobrevivente de cancro e assistente médica no Hospital de Investigação infantil de St. Jude, que se tornou na pessoa mais jovem a voar para o espaço orbital; a professora universitária Sian Proctor, de 51 anos, a quarta mulher afro-americana a chegar ao espaço, e o engenheiro aeroespacial e veterano da Força Aérea Chris Sembroski, de 42, tornaram-se a primeira tripulação de um voo espacial sem astronautas profissionais.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

Happy. Healthy. Home.



Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ