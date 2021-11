Os serviço de streaming da plataforma Spotify e a aplicação Snapchat estão com problemas de conexão, confirmados pelas próprias plataformas na rede social Twitter. De acordo com o site Downdetector, os problemas começaram por volta das 17:30 desta terça-feira e estão a afetar os utilizadores portugueses.

A equipa do Spotify publicou uma mensagem, pelas 18:00 horas, na qual diz estar "ciente de que estão a ocorrer alguns problemas" com a aplicação em alguns utilizadores, garantindo que estão a trabalhar na sua resolução.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021

Já a equipa do Snapchat confirmou que "vários utilizadores do Snapchat estão a ter problemas com a aplicação", acrescentando que também está a resolver o problema de conexão.

Many Snapchatters are having trouble using the app. Hang tight, we're working on a fix 🛠 In the meantime, we recommend staying logged in. — Snapchat Support (@snapchatsupport) November 16, 2021