Intitulada de "Stella Vita", uma caravana de origem holandesa percorreu quase dois mil quilómetros pelas estradas da Europa, sem necessidade de efetuar paragens para abastecer ou carregar.

"Casa autossustentável sobre rodas", assim a descrevem os 22 alunos da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, que desenvolveram o transporte alimentado apenas por energia solar.

Para além dos painéis solares instalados no telhado, o interior está totalmente equipado com espaços e objetos essenciais: uma cama de casal, um sofá, uma cozinha, uma casa de banho com chuveiro e até uma televisão.

O principal objetivo é motivar as pessoas, o mercado e a sociedade a acelerar a transição para um futuro mais sustentável", diz Tijn Ter Horst, de 21 anos, membro integrante da Solar Team Eindhoven 2021, que construiu o veículo com o financiamento de patrocinadores.

A viagem, que teve início no final de setembro, terminou este mês, no sul de Espanha.

Não é a primeira vez que a mesma equipa desenvolve um veículo movido a luz solar. O primeiro, um carro familiar construído em 2013, incentivou os alunos a criarem um novo modelo a cada dois anos.