De ano para ano, o Planeta Terra fica cada vez menos sustentável. É este o alerta da Associação Zero, que assinala que, esta segunda-feira, a humanidade esgota os recursos naturais para o ano de 2019. Há uma antecipação de três dias em relação a 2018.

Todos os anos é apresentada uma estimativa sobre o dia em que a Humanidade atinge o limite do uso sustentável de recursos naturais disponíveis para esse ano, ou seja, o orçamento natural, habitualmente designado como ‘Overshoot Day’ (Dia de Sobrecarga da Terra)", explicou a Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável.

Esse dia chegou esta segunda-feira, 29 de julho. Até final do ano, todos os recursos naturais utilizados pelo ser humano não serão repostos pela Natureza, originando um défice ecológico. A Terra enfrenta este problema desde 1970, mas o ‘Overshoot Day’ tem-se antecipado de ano para ano. Em 2018 foi a 1 de agosto.

Os estudos apontam os países mais desenvolvidos como os grandes responsáveis pela consecutiva antecipação da data, e Portugal contribui de forma negativa. Este ano, o nosso país esgotou os seus recursos naturais a 26 de maio, 21 dias mais cedo que o ano passado. Em março, muitos estudantes de países europeus, incluindo Portugal, fizeram manifestações a favor do planeta.

Portugal é um contribuinte ativo para esta situação, uma vez que, se todos os países tivessem a mesma pegada ecológica que o nosso, seriam necessários 2,5 planetas”, refere a Zero.

Com a pegada ecológica atual, Portugal necessitaria de 1,75 planetas para ser sustentável. O caso mais grave é dos Estados Unidos, que precisariam de cinco.

Apesar de os países ocidentais serem os grandes responsáveis pela situação, a nação com a data mais antecipada foi o Qatar. O país árabe, que tem menos de três milhões de habitantes, esgotou os seus recursos naturais a 11 de fevereiro. No ponto oposto está a Indonésia, que só deverá esgotar os seus recursos naturais muito perto do final do ano, a 18 de dezembro.

This year #EarthOvershootDay is the earliest ever. As of today, humanity has exhausted all the resources that the Earth can renew in one year. We are using nature 1.75 times as fast as the planet’s ecosystems can regenerate! #MoveTheDate https://t.co/lZMvAro0U4 pic.twitter.com/noPfLyAehQ — SUEZ UK (@suezUK) July 29, 2019

Várias organizações e associações trabalham para alertar e ajudar as populações a melhorarem a situação. Esse esforço conjunto originou o movimenot #movethedate, que pretende acabar com o défice ecológico até 2050. O Programa Ambiental das Nações Unidas sugere várias ações simples para minimizar o problema: duches mais curtos para poupar água; reciclar; cortar na utilização de plásticos.

It’s #EarthOvershootDay

Humanity’s annual demand on nature has exceeded what the ecosystems of



▁━▔▔━▁

╱▏ ╱ ╲

▕ ╲▕╲▏ ╱▔▏

┃ ╱ ╲ ╲ ┃

▕ ╲ ╱ ╱▁▏

╲▕╱ ▕╱╱

▔━▁▁━▔



can regenerate this year. Thread👇

🎨@tw1tt3rart — UN Environment (@UNEnvironment) July 29, 2019

Também a Zero indica medidas, que passam, nomeadamente, pela alimentação e pelos transportes. A associação defende uma “redução do consumo de proteína de origem animal e um aumento significativo do consumo de hortícolas, frutas e leguminosas secas”. A melhoria no acesso e nas condições dos transportes públicos é outra solução defendida.

Greta Thunberg, a adolescente sueca que ficou famosa pela luta contra as alterações climáticas, já veio assinalar a data, lamentando "um dia que, tristemente, acontece todos anos mais cedo".