Fumar é tão prejudicial para os olhos como para pulmões, mas poucas pessoas parecem estar conscientes deste facto. O aviso é da Associação de Optometristas do Reino Unido que concluiu que apenas uma em cada cinco pessoas reconhece que fumar pode levar à cegueira.

Estudos já demonstraram que o risco de perder a visão é duas vezes maior para pessoas que fumam do que para não fumadores.

Isto acontece devido ao fumo do tabaco, que contém químicos tóxicos que podem irritar e danificar a visão. Por exemplo, os metais pesados como o chumbo e o cobre podem acumular-se na lente – a zona transparente que fica atrás da pupila e que traz os raios de luz para o foco – e provocar cataratas.

Por isso, os fumadores têm uma probabilidade três vezes superior de desenvolver degeneração macular, uma condição que afeta a visão central da pessoa, fazendo-a perder a capacidade de visualizar bem detalhes

Por outro lado, os fumadores têm uma probabilidade 16 vezes superior de desenvolver perda súbita de visão por neuropatia ótica.

Mas apesar dos efeitos do cigarro serem tão devastadores para os olhos, as pessoas não parecem estar tão sensibilizadas para este facto como estão, por exemplo, para o impacto negativo que existe sobre os pulmões e a ligação ao cancro do pulmão.

Um estudo da Associação de Optometristas do Reino Unido inquiriu 2.006 adultos e apenas 18% respondeu corretamente que fumar aumenta o risco de perder a visão.

As pessoas sabem do risco entre fumar e desenvolver cancro, mas poucas estão conscientes do impacto que fumar tem nos nossos olhos”, afirmou Aishah Fazlanie, optometrista e conselheira da associação, em declarações à BBC.

A associação deixa o alerta: parar de fumar ou evitar o tabaco são as melhores medidas para proteger a visão.