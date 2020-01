A Vodafone é a operadora que está mais bem posicionada quando o tema é o desempenho no serviço de voz móvel, serviços de dados e cobertura rádio.

Segundo o regulador da empresa britânica só é vencida pela MEO, no rácio de terminação de chamada móvel-móvel e no nível do sinal GSM (Global System for Mobile communications – Sistema de Comunicações Móveis de segunda geração - 2G).

A NOS fica em terceiro lugar em muitos os items analisados e divide a segunda posição com MEO em aspetos como a qualidade do áudio móvel; a velocidade de transferência de dados ou latência - o tempo que leva para os dados percorrer uma rede de ponto X a Y.

As conclusões fazem parte de um estudo realizado pela Anacom, que avalia o desempenho de serviços móveis de voz e dados, e da cobertura GSM, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System – Sistema de Comunicações Móveis de terceira geração - 3G) e LTE (Long Term Evolution - Sistema de Comunicações Móveis de quarta geração - 4G) disponibilizados pela MEO, NOS e Vodafone.

Os dados são de 2019 e, nesta fase inicial, abrangem a região Alentejo (NUTS II), a qual abarca, integralmente, os distritos de Portalegre, Évora e Beja, bem como parte dos distritos de Santarém e Setúbal. Contas feitas são 58 municípios que abrangem 31,6 mil Km2, ou seja, 34% da superfície terrestre do país.

Os serviços de voz e de transferência de ficheiros registaram bons desempenhos globais, sendo mais visíveis diferenças entre os operadores e entre as tipologias de áreas urbanas ao nível da velocidade de download e de upload [receber o transferir dados]”, diz o regulador.

Acrescentando que se captou “uma elevada variabilidade, com registos máximos acima de 100 Mbps e de 50 Mbps, respetivamente para download e upload, e mínimos de cerca de 0,004 Mbps, que dificultam ou impossibilitam a transmissão de dados em condições adequadas.”

Já no que toca à navegação, os serviços de navegação na Internet e youtube video streaming, e também a latência de transmissão de dados, “apresentaram desempenhos consideravelmente inferiores, face aos restantes indicadores objeto de análise. Estes indicadores exibem igualmente, na maioria dos casos, diferenças significativas entre prestadores e entre tipologias de áreas urbanas.”

O regulador conclui que “tem planeado realizar, durante o corrente ano, os estudos relativos às restantes regiões do território continental, a que se seguirão os estudos relativos às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.”

NOTA:

Este estudo baseia-se em testes realizados de acordo com a nova metodologia aprovada pela ANACOM, em 2017, após consulta ao mercado. As medições são efetuadas de forma sistemática, com procedimentos padronizados e sem intervenção ou decisão humana, e em igualdade de condições para os vários operadores, permitindo a análise objetiva e comparativa dos desempenhos. Na abordagem amostral seguida, considera-se como universo o conjunto de comunicações móveis realizadas no território continental, sendo a chamada de voz móvel e a sessão de dados móveis as unidades estatísticas consideradas. A amostra tem por base dois níveis de estratificação. O primeiro separa o território continental em NUTS II, seguindo-se uma desagregação por NUTS III. O estudo agora divulgado diz respeito aos resultados obtidos a partir da amostra relativa à Região Alentejo (NUTS II).

O trabalho de campo relativo a este primeiro estudo decorreu entre os dias 7 e 28 de maio de 2019, tendo sido realizada 891 chamadas de voz, 5 853 sessões de dados e 550 597 medições de sinal rádio, correspondendo a aproximadamente 297 chamadas de voz, 325 sessões de dados e 61 200 medições de sinal rádio, por indicador e operador. Foram percorridos 3 539 quilómetros, dos quais 342 em testes.

Salienta-se que a leitura dos resultados deve atender à natureza dinâmica e à evolução permanente dos sistemas de comunicações móveis.