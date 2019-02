Na semana passada, a Samsung apresentou o seu novo modelo de telemóvel chamado Galaxy Fold, que permite desdobrar o ecrã, criando um tablet. Agora, surge a resposta da Huawei. Ontem, na véspera da Mobile World Congress (MWC), a maior feira de smartphones e tecnologia móvel do mundo, a empresa chinesa lançou o Mate X, que, tal como o dispositivo da Samsung, tem um ecrã desdobrável.

Mas há grandes diferenças entre as duas propostas e uma delas é o preço. O modelo da Samsung irá ter preços a partir de 1980 dólares (cerca de 1740 euros), o que foi considerado por muitos um valor excessivo. E a Huawei foi ainda mais longe: o Mate X vai custar 2300 euros.

Quanto ao tamanho do ecrã, a empresa chinesa está à frente. Desdobrado, o novo modelo da Huawei transforma-se num tablet de oito polegadas, contra as 7,3 polegadas do Galaxy Fold da Samsung. E os chineses ganham ainda noutro aspeto: quando está fechado (ou seja, quando o ecrã está dobrado), o Mate X tem uma espessura de 1,1 cêntimetros, bastante menos que os 1,7 cêntimetros do rival da Samsung.

Outros dos destaques do novo smartphone da Huawei é a conectividade 5G. Com a data de lançamento marcada para o meio do ano, o Mate X vai ser um dos primeiros equipamentos 5G a chegar ao mercado.

O Mate X terá ainda duas baterias de 4,5 mil miliampéres e a possibilidade para dois cartões SIM. No que diz respeito à capacidade de armazenamento, o modelo mais recente da Huawei vai ter 8GB de memória RAM e 512GB de memória interna.

A Huawei e a Samsung são atualmente as duas maiores rivais ao nível dos telemóveis e a guerra está ao rubro. Resta saber se a moda dos telemóveis desdobráveis vai pegar e qual das duas empresas sairá vencedora.