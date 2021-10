A partir do primeiro dia do mês de novembro, o WhatsApp vai deixar de funcionar em milhões de telemóveis por não serem compatíveis com a nova versão da aplicação.

De acordo com o site do próprio WhatsApp, no caso do sistema operativo Android a aplicação passa a só ser suportada apenas por versões a partir do OS 4.1.

Quanto aos smartphones da Apple, os Iphones com versões anteriores ao iOS 10 também ficam excluídos.

No entanto, existem telemóveis que já não suportam estas versões dos sistemas operativos.

Apple

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy S2

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Huawei

Huawei Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

LG

LG Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Optimus L5 II

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3, Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus Nitro HD and 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Sony

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

Outros

HTC Desire 500

Alcatel One Touch Evo 7

Archos 53 Platinum

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

UMi X2

Faea F1

THL W8

Lenovo A820

Ainda assim, a aplicação deverá continuar a funcionar nestes dispositivos, não sendo só suportada a atualização.

O WhatsApp aconselha os utilizadores a substituírem os telemóveis por equipamentos mais recentes que suportem esta nova versão. Deixando claro, que o utilizador pode sempre guardar o histórico de conversações.