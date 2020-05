O Twitter anunciou, na terça-feira, que os seus funcionários vão poder trabalhar de casa "para sempre", se for essa a sua vontade.

A decisão foi comunicada aos trabalhadores por email, assinado pelo CEO Jack Dorsey, e mais tarde partilhada com o mundo no blog do Twitter, através da vice-presidente Jennifer Christie.

#LoveWhereverYouWork (ama onde quer que trabalhes, na tradução literal) é como começa o texto no blog, com o Twitter a dizer que apesar de ter sido "uma das primeiras empresas a optar pelo teletrabalho devido à Covid-19", "não prevê que seja também uma das primeiras a regressar aos escritórios".

Os últimos meses provaram que podemos trabalhar de casa. Portanto, se os nossos funcionários tiverem uma função e uma situação que lhes permita trabalhar de casa e quiserem continuar a fazê-lo para sempre, faremos com que isso aconteça. Caso contrário, os nossos escritórios continuarão a ser acolhedores, com algumas precauções adicionais, e quando acharmos que é seguro voltar."

A empresa explicou que dificilmente reabrirá portas antes de setembro "salvo algumas exceções", que não haverá reuniões presenciais até ao final do ano e que, atendendo a todas as medidas de segurança que terão de ser implementadas e cumpridas devido à pandemia de Covid-19, o regresso ao posto de trabalho será uma decisão individual.

A abertura dos escritórios é uma decisão nossa, quando e se os nossos funcionários voltarem será deles", sublinha o texto.

E para que os trabalhadores possam trabalhar de casa nas melhores condições, o Twitter vai pagar todo o material de escritório necessário, incluindo mesas e cadeiras, para que nada falte desde casa.

Temos orgulho nas medidas preventivas que tomámos para proteger a saúde dos nossos empregados e da nossa comunidade. Essa continuará a ser a nossa prioridade enquanto trabalhamos com as incógnitas dos próximos meses."

A sede do Twitter fica em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, onde o confinamento foi estendido até ao final de maio.

Desde 1 de março, foram registados mais de 70.000 casos positivos na Califórnia e mais de 2.800 vítimas mortais da doença, a maioria em Los Angeles, sendo que os EUA são o país mais afetado pela pandemia.

A spokesperson from Twitter confirmed the decision to the Guardian, saying the company was “one of the first companies to go to a work-from-home model” due to Covid-19, but does not anticipate being one of the first to return to its offices.

“We were uniquely positioned to respond quickly and allow folks to work from home given our emphasis on decentralization and supporting a distributed workforce capable of working from anywhere,” the company said in a blogpost.

“The past few months have proven we can make that work. So if our employees are in a role and situation that enables them to work from home and they want to continue to do so forever, we will make that happen.”

Twitter has “strongly encouraged” working from home since 2 March and mandated employees to work from home starting 11 March. Employees who prefer to work remotely can now do so indefinitely, Twitter said in its statement. Those who want to return to the office will probably need to wait until at least September.

“When we do decide to open offices, it also won’t be a snap back to the way it was before,” the company said. “It will be careful, intentional, office by office and gradual.”

Twitter has suspended almost all employee business travel and all of its in-person events until 2021. It is also giving employees increased allowances to buy home office supplies including desks and desk chairs.

The change comes as companies across the tech industry are weighing how to manage their offices in the coming months. Google and Facebook extended their work-from-home policies into 2021. Amazon extended its work-from-home policy until at least early October.

Twitter’s headquarters is based in San Francisco where, in April, Mayor London Breed extended the city’s shelter-in-place orders through the end of May. Meanwhile, Governor Gavin Newsom has taken steps toward slowly reopening the state, allowing some retailers to start curbside pickup services. Los Angeles, where half of the state’s Covid-19 deaths have occurred, announced on Tuesday it would probably extend its shelter-in-place order another three months.

There have been nearly 70,000 cases of coronavirus in California since 1 March, and 2,847 deaths. Of those nearly 70,000 cases, 1,974 occurred in San Francisco, where Twitter is based.