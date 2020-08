Os termómetros chegaram aos 130 graus Fahrenheit (qualquer coisa como 54,4 graus Celsius) no Vale da Morte, Califórnia, este domingo. Os especialistas admitem que estes são os valores oficiais mais altos desde 1931, mas aguardam novas verificações para emitirem aquilo que poderá ser um novo recorde mundial.

Se for confirmada, esta será a temperatura mais alta desde julho de 1913", refere o Serviço Meterológico (NWS, na sigla original) dos Estados Unidos, que não descarta uma variação que possa mesmo bater esse valor. A Organização Mundial de Meteorologia tem uma versão diferente, e reporta ao valor mais alto desde 1931.

🥵Yep it was HOT out there today...

So hot in fact, that the PRELIMINARY high temperature @DeathValleyNPS was 130°F. If verified, this will be the hottest temperature officially verified since July of 1913. For more info...https://t.co/qFXcIVoPig#DeathValley #Climate #CAwx pic.twitter.com/lAl8NQDCyp — NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 17, 2020

Para verificação dos valores será realizada uma análise, que deverá aferir a veracidade das leituras registadas.

A hora de mais calor terá sido às 15:41 locais (23:41 em Lisboa), e foi registada pelos serviços de Furnace Creek.

De acordo com a Organização Internacional de Meteorologia, o valor mais alto a ser registado foi de 134 graus Fahrenheit (56,7 graus Celsius), precisamente no dia 13 de julho que é referido pelo NWS, leitura feita no mesmo local e que continua a ser a mais alta de sempre.

Aquela organização refere que este pode ser o valor mais alto desde 1931, quando, na Tunísia, se registaram 55 graus Celsius na Tunísia, ainda que as autoridades americanas pareçam duvidar destes registos.

WMO will verify the temperature of 130°F (54.4C) reported at Death Valley, California, on Sunday. This would be the hottest global temperature officially recorded since 1931. pic.twitter.com/AOaWHKWVKJ — World Meteorological Organization (@WMO) August 17, 2020

O especialista da Organização Internacional de Meteorlogia, Randy Cerveny, que também é professor na Universidade do Arizona, afirma, em declarações ao Washington Post, que "tudo indica que é uma observação legítima".

O Vale da Morte é um dos locais mais baixos, mais secos e mais quentes dos Estados Unidos. Furnace Creek, onde foi registada a temperatura, está localizada a cerca de 58 metros abaixo do nível médio do mar, a norte do deserto do Mojave, no sudeste da Califórnia.

Foi batizado no século XIX, quando 13 mineiros tentavam atravessar o deserto em busca de ouro, sendo que um deles acabou por morrer. Segundo o governo norte-americano, a história conta que os outros mineiros foram salvos, e que, um deles, ao sair do vale, acabou por soltar a frase "Adeus, Vale da Morte".

Atualmente dá nome a um parque nacional dos Estados Unidos, que muitas vezes é fechado por causa do calor extremo.