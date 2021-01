O primeiro-ministro britânico disse esta quinta-feira que dois fármacos utilizados para tratar a artrite reumatóide podem ser essenciais para salvar vidas de pacientes infetados com o novo coronavírus.

"Life-saving drugs will be available from the NHS with immediate effect".



The PM praises new drugs- tocilizumab and sarilumab- which has just passed "rigorous clinical trials".



