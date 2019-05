O Google Maps, serviço de mapas e trânsito da Google, já tem disponíveis as localizações dos radares das estradas portuguesas na aplicação móvel. Os radares são apresentados com cores diferentes: laranja com uma câmara no caso dos fixos, azul no caso dos móveis.

A funcionalidade esteve em testes nos Estados Unidos e noutros países, e chega agora a Portugal: quem pesquisar um percurso, passa a ter disponível, além das informações de rota e de trânsito, os radares colocados no trajeto.

Ao definir o percurso, a aplicação passa a dar, de forma automática, a localização dos radares. O Google Maps também incluiu as informações sobre acidentes e limites de velocidade.

A nova ferramenta poderá não estar disponível para todos os utilizadores, pelo que se recomenda a atualização da aplicação.

Refira-se que a plataforma Waze, uma das concorrentes do Google Maps, já tem a informação relativa a radares.