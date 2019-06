A NASA vai abrir a Estação Espacial Internacional para uso comercial e privado já em 2020. Com isto, as empresas vão poder comprar tempo de uso da estação espacial e, por exemplo, gravar anúncios ou filmes com a estação espacial como fundo.

Vão poder também pedir a colaboração dos astronautas da estação espacial ou ainda enviar os seus próprios astronautas.

A NASA pediu à indústria espacial ideias para novos módulos e habitats que possam ser instalados de forma semipermanente.

Em fevereiro deste ano, a NASA já tinha admitido abrir a Estação Internacional Espacial ao turismo.

Este é considerado o primeiro passo da NASA para entregar a gestão da estação espacial internacional a privados, para que possa dedicar-se a outras missões espaciais mais ambiciosas, como construir uma nova estação a orbitar a lua ou enviar novamente astronautas à lua.