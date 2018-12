No mês de novembro a TVI alcança a sua melhor marca no ranking nacional digital – NETAUDIENCE – alcançando mais de 2 milhões de utilizadores, entrando assim no Top 3 das marcas mais vistas no digital em Portugal.

Este resultado significa uma ampliação da distância para com os mais diretos concorrentes, obtendo para este mesmo mês de novembro a SIC cerca de 1,3 milhões de utilizadores e a RTP 1 milhão.

Para este resultado contribuíram os bons resultados da operação digital e TV em redor dos seus conteúdos mais marcantes – “Valor da Vida”, “A Teia”, “Você na TV”, “A Tarde é Sua” e “Love on Top” – bem como a plataforma digital de informação TVI24 com toda a cobertura noticiosa nacional e internacional, e ainda a aplicação TVI Player.

Esta é a melhor marca da TVI no ranking à data, que melhora ainda mais quando analisados os dados do ponto de vista Mobile, onde a TVI sobe uma posição e se aproxima da liderança absoluta no ranking.