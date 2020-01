A TVI liderou o digital em 2019, sendo a marca com que mais portugueses contactaram no digital ao longo de 2019.

De acordo com os dados do ranking NetAudience, o barómetro da Marktest para os media online, a TVI foi o meio de comunicação social português que mais portugueses contactou no digital no conjunto do ano.

A TVI liderou o ranking Netaudience durante sete meses consecutivos em 2019, confirmando assim a sua posição como o meio de comunicação social português que registou o maior alcance online no total do ano.

Também em 2019, a TVI estabeleceu um novo recorde de audiências. Segundo o mesmo ranking, o barómetro da Marktest para os media online, em outubro a marca TVI alcançou 3,202 milhões de indivíduos, o que totaliza 37,4% da audiência medida em Portugal. Este valor mantém-se como o mais alto registado até à data, mesmo quando comparado com o melhor valor do principal concorrente no mesmo ranking.