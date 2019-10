Braga é o distrito onde a Internet móvel atinge maior velocidade em todo país, com uma velocidade média de download de 28,1 Megabits por segundo (Mbps), revela esta segunda-feira um estudo da Deco Proteste.

A Deco Proteste analisou os valores médios de 'download' (descarregamento) de todos os 18 distritos e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, verificando que é no Norte e no Centro que se encontra a maior diferença.

Braga (28,1 Mbps), Guarda (21,8 Mbps), Beja (21,2 Mbps) e Lisboa (20,8 Mbps) são os distritos onde a velocidade média de 'download' é maior.

Por seu lado, Vila Real (10 Mbps), Santarém (10 Mbps), Portalegre (10 Mbps) e Coimbra (10,7 Mbps) são os que apresentam menor velocidade.

No Norte do país, Porto (19,9 Mbps), Viana do Castelo (17 Mbps) e Bragança (13,7 Mbps) seguem-se atrás de Braga com a maior velocidade de internet.

Nas regiões do Centro e do interior, o estudo discrimina que Aveiro tem uma velocidade média de 16,3 Mbps, Viseu de 13,9 Mbps, Leiria de 13,6 Mbps e Castelo Branco de 15 Mbps.

No Alentejo e no Algarve, verifica-se que Évora conta com uma velocidade média de 18,9 Mbps, Setúbal de 18 Mbps e Faro de 18 Mbps.

Já nas Regiões Autónomas, a Madeira possui uma velocidade de 16,4 Mbps, mais 2,4 Mbps do que a dos Açores.

A Deco Proteste examinou ‘smartphones’ de cerca de 35 mil utilizadores que utilizaram a aplicação QualRede, que informa sobre qual é a operadora – Vodafone, MEO e NOS – que fornece melhor internet móvel.

A publicação descreveu ainda que já foram feitas medições para 112 dos 308 concelhos que estão detalhadas no mapa de velocidade, na internet.

De acordo com a Deco Proteste, a Vodafone é a operadora com melhor internet com 14.175 pontos, seguida da MEO com 9.998 e a NOS em terceiro com 9.455.

A pontuação de cada operadora calcula-se a partir da medição da velocidade média de 'download' (descarregamentos) e de 'upload' (carregamentos) e dos resultados do desempenho na reprodução do YouTube e da navegação 'web'.