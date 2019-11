Se passa horas na Internet a ver imagens ou vídeos de animais a galeria que lhe apresentamos acima é perfeita para si: são as imagens de animais mais divertidas do ano.

As fotografias saíram vencedoras do Comedy Wildlife Awards, um concurso que distingue as imagens mais cómicas da vida animal.

Os registos mostram os animais no seu habitat natural em poses engraçadas ou a agir da forma inesperada e divertida.

Criado pelos fotógrafos Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, este prémio pretender chamar a atenção para a conservação das espécies, utilizando o humor na fotografia.