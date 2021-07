Desde a quarta-feira passada, o WhatsApp está a testar uma nova funcionalidade que permite que mensagens, imagens e vídeos se autodestruam após uma visualização por parte do recetor.

Para já, a nova funcionalidade só está disponível na versão beta (2.21.14.3) para Android da aplicação.

No início de junho, Will Cathcart (responsável pelo WhatApp) e Mark Zuckerberg confirmaram ao WABetaInfo (site independente que partilha novidades sobre o WhatsApp) que esta possibilidade de visualização de conteúdos iria ser uma realidade, mas não avançaram com qualquer data de lançamento.

Os responsáveis entendem que esta nova função vem aumentar a privacidade dos utilizadores, permitindo-lhes que escolham quem pode ficar com o registo de todo o conteúdo multimédia que enviam.

A interface gráfica do WhatsApp passará a ter um novo ícone, que permite aceder ao conteúdo "autodestrutível".

O remetente poderá verificar a todo o momento se o ficheiro enviado foi aberto e se já desapareceu do dispositivo para onde foi enviado.

Caso o recetor não veja a mensagem, vídeo ou imagem num determinado período de tempo o conteúdo também se vai autoeliminar, sem que possa voltar a ser visto.