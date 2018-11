Até quer abrir um negócio ou lançar um novo produto, mas não sabe qual o melhor sítio, se há ou não concorrência, se há potenciais compradores, no fundo se pode ou não resultar? Dúvidas naturais para qualquer empresário, que um software pode ajudar a esclarecer.

A Mapidea, ideia de portugueses e encubada na Startup Lisboa, apresenta na Web Summit um software direcionado a grandes empresas, mas poderia ser, dizemos nós, um farol para PME - Pequenas e Médias Empresas.

Já lá vamos. Primeiro perceber o conceito, explicado por André Dias, um dos membros desta startup.

As empresas podem tirar partido de toda a informação georreferenciada, perceber quantas pessoas vivem ali, que tipo de negócios há, comparar o produto A com B. O mapa temático de vendas que as empresas têm de pedir e que pode demorar quatro dias, com este software demora poucos segundos”