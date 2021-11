O maior evento de tecnologia e empreendedorismo da Europa regressa esta segunda-feira a Lisboa. Até dia 4 de novembro, milhares de oradores sobem aos palcos da Feira Internacional de Lisboa (FIL) e da Altice Arena para conferências, palestras e workshops.

O clima e o futuro do trabalho são dois dos temas que estarão em destaque na edição deste ano, com uma forte presença de governantes e criadores de startups portugueses. Ora veja:

Pedro Siza Vieira

O ministro da Economia inaugura a participação portuguesa logo no primeiro dia do evento, mas a participação de Siza Vieira não fica por aqui: o governante estará presente também no segundo e terceiro dia do evento com conferências sobre a recuperação da economia pós-covid-19 e o investimento em novas empresas tecnológicas.

1 novembro 17:00 Opening night

2 novembro 12:00 New tech company financing from the EIB Group

3 novembro 11:05 European Startups Nations Alliance: Official launch 15:00 Rebuilding the economy post-covid



Carlos Moedas

O recém-eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobe ao palco da WebSummit pela primeira vez esta segunda-feira. No dia seguinte,Carlos Moedas participará num Q&A (Perguntas e Respostas) e dará uma conferência de imprensa no mesmo dia.

1 novembro 17:00 Opening night

2 novembro 10:00 Q&A with the mayor of Lisbon 11:30 Press conference with the mayor of Lisbon



Mas há mais governantes e políticos portugueses a marcar presença nesta edição da WebSummit. A ministra da Saúde, Marta Temido, e o CEO da CUF, Rui Diniz, estarão no palco dedicado à tecnologia de saúde, HealthConf, para uma sessão sobre “Bem-vindos ao país mais vacinado do mundo”.

O secretário de Estado da Transição Digital, André de Aragão Azevedo, fará uma apresentação às 12:00 do dia de 2 de novembro e estará na CIS (Corporate Innovation Summit) no mesmo dia. A secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, falará sobre a divisão digital como a nova face da desigualdade social no Future Societies, no dia 3 de novembro.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, participarão já no final do evento.

Vice-almirante Gouveia e Melo

O vice-almirante que coordenou a task force da vacinação contra a covid-19 em Portugal é um estreante nos palcos da WebSummit e responderá às questões colocadas numa sessão de perguntas e respostas.

2 novembro 15:00 Commanding in a crisis: meet Portugal's pandemic tsar



Marcelo Rebelo de Sousa

O encerramento da Web Summit ficará a cargo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que subirá ao palco principal às 16:35 de 4 de novembro.

Daniela Braga

A CEO e cofundadora da DefinedCrowd, uma startup na área do Reconhecimento de voz, texto e imagem, já é uma presença assídua na WebSummit.

3 novembro 14:30 Me, myself and AI 15:00 Announcement from Daniela Braga

4 novembro 11:11 A new dawn for AI's ABCs 12:40 AI legislation: What's in store in 2022?



Cristina Ferreira

A área do entretenimento estará representada por nomes como Cristina Ferreira, Catarina Furtado, Filomena Cautela e Daniela Melchior. A atual diretora de entretenimento da TVI e acionista da Media Capital sobe ao palco no último dia do evento.

4 novembro 11:40 Making it in the media



No palco dedicado ao desporto estarão vários dirigentes, atletas e empreendedores nacionais. Os dois atletas paralímpicos portugueses medalhados em Tóquio 2020, Miguel Monteiro e Norberto Mourão falarão sobre o que é preciso para ser um paralímpico. O treinador Paulo Fonseca e o fundador e CEO da agência Empower Sports, Pedro Pinto falarão sobre a fábrica de talentos portuguesa dentro e fora de campo. Três dos quatro atletas olímpicos medalhados nos Jogos de Tóquio 2020 também marcarão presença: Patrícia Mamona, Fernando Pimenta e Jorge Fonseca.

Entre os empreendedores nacionais que estarão presentes destacam-se também:

Norberto Guimarães, antigo gestor de Produto na Google e co-fundador e CEO da Talka.ai