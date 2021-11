Mudanças de nome, whistleblowers e metaverso: o Facebook está no centro de um furacão mediático. Depois das duras críticas de Frances Haugen, a agora "Meta" respondeu: "Há sempre dois lados da história".

A ex-funcionária e whistleblower da rede social falou pela primeira vez num evento ao vivo, na segunda-feira, na Web Summit. Frances Haugen sugeriu que Mark Zuckerberg fosse afastado da liderança da empresa e criticou a estratégia do Facebook em apostar no Metaverso, em vez de utilizar os recursos na segurança das plataformas que já existem.

Em resposta à TVI, o Facebook recusa as críticas da ex-funcionária, considerando-as uma "comparação ridícula e uma falsa escolha".

Não é como se uma empresa pudesse apenas desenvolver novas tecnologias ou investir em manter as pessoas seguras. Obviamente podemos e devemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo - e é o que estamos a fazer", afirma o porta-voz do Facebook.