A Web Summit, a maior cimeira tecnológica do mundo, vai continuar em Lisboa nos próximos dez anos, sabe a TVI.

Lisboa ganhou, assim, a corrida a Madrid, Valência e Londres, cidades que também queriam acolher o evento.

O CEO da Web Summit Paddy Cosgrave anunciou, hoje, no Twitter, que a confirmação oficial terá lugar amanhã.

We've got some #WebSummit news to share tomorrow. T-minus 24 hours. pic.twitter.com/TMMsqzljNv

— Web Summit (@WebSummit) October 2, 2018