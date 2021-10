A empresa Blue Origin, fundada por Jeff Bezos confirmou que o ator da série Star Trek, William Shatner, vai voar para o Espaço.

O famoso Capitão Kirk será um dos passageiros do foguetão New Shepard, que está previsto ser lançado já na próxima semana, no dia 12 de outubro, cerca de três meses depois de Jeff Bezos ter levantando voo, em julho.

Aos 90 anos, o ator canadiano irá tornar-se homem mais velho a ir ao Espaço, batendo o recorde de Wally Funk, que aos 82 anos realizou um sonho antigo.

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://t.co/B2jFeXrr6L