O diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) falou ao primeiro-ministro chinês da "necessidade" de "colaboração mais forte" para determinar as origens da covid-19, baseadas "na ciência e nas provas".

Numa mensagem publicada no seu perfil oficial no Twitter no sábado à noite, Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeceu a Li Keqiang o apoio da China para "revigorar a OMS"

We also discussed the need for stronger collaboration on #COVID19 virus origins, rooted in science and evidence. I welcomed his support to strengthen @WHO and discussion about a #PandemicAccord to advance global preparedness.