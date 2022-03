No mês em que assinalou o 29º aniversário, a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) conquistou, em termos globais, 17,4% de share, liderando no principal target comercial ABCD 15/54, com uma quota de 13.8%. É de assinalar a liderança em prime time, algo que não acontecia desde maio de 2019.

O comportamento de toda a grelha de programas foi crucial para os resultados obtidos, mas alguns formatos destacaram-se entre as preferências do público português. Foi o caso do “Big Brother Famosos I”, que liderou isolado em todas as galas de domingo, com uma quota acima de 30% e uma audiência média superior a 1 milhão e 200 mil espetadores. No último domingo do mês, marcado pela estreia do “Big Brother Famosos II”, a TVI liderou, mais uma vez, e por larga margem. Note-se, aliás, que o resultado obtido durante as galas foi superior à soma dos resultados alcançados pelos 2 concorrentes diretos.

Na ficção, “Festa é Festa” continuou a ser o produto de eleição dos portugueses. “Quero é Viver” também se destacou no mês de fevereiro, com excelentes resultados.

Aos sábados à tarde, a preferência do público foi para o programa “Em Família”. Durante a semana, afirmaram-se os diários do “Big Brother Famosos”.

Ainda no entretenimento, a Gala transmitida pela TVI para assinalar o seu 29º aniversário também liderou, tendo sido vista por mais de 1 milhão de espetadores.

Quanto à informação, o Jornal das 8 reforçou a trajetória de crescimento, com conteúdos como “Repórter TVI “ a alcançarem audiências expressivas. É disso exemplo o trabalho “Desaparecidos e achados”, assinado pelo jornalista Paulo Bastos, visto por quase 1 milhão e 100 mil portugueses.

Importa também sublinhar o investimento feito pela TVI no mês de fevereiro para garantir a melhor cobertura jornalística da guerra na Ucrânia. A estação mobilizou, atempadamente, recursos humanos e técnicos para várias geografias, com reflexos não só nos espaços informativos, mas em toda a sua programação televisiva.